SD Broadcasters’ HSBB Poll Update

KSFY/KWSN SD Broadcasters’ HSBB Rankings… (only 9 broadcasters voted, rather than usual 17)

BOYS

AA Record 1st Pts LW

O’Gorman (3-0) 9 45 1 Brandon Valley (3-1) 33 2 Washington (3-1) 20 3 RC Stevens (1-0) 19 4 Lincoln (2-1) 9 5

RV: Brookings, Sturgis

A Record 1st Pts LW

SF Christian (2-0) 9 45 1 STM (2-1) 25 3 Tea Area (3-0) 24 4 Madison (4-1) 21 5 Chamberlain (2-0) 9 NR

RV: Sioux Valley, Vermillion, Flandreau

B Record 1st Pts LW

Warner (2-0) 7 40 1 Langford Area (3-0) 1 34 2 Bridgewater-Emery (2-0) 1 23 3 Chester Area (3-1) 17 4 Corsica-Stickney (2-1) 15 5

RV: Wolsey/Wessington, Colman-Egan

GIRLS

AA Record 1st Pts LW

Washington (4-1) 8 44 4 Ab Central (3-1) 1 32 1 Roosevelt (4-1) 24 2 Harrisburg (2-1) 18 NR BV (3-1) 12 3

RV: SFO, SFL, RCS, RCC

A Record 1st Pts LW

STM (3-0) 9 45 1 MCM (3-0) 34 2 Hamlin (3-0) 23 4 Dakota Valley (3-0) 22 3 Little Wound (6-0) 12 5

RV: Webster Area

B Record 1st Pts LW

Sully Buttes (3-0) 9 45 1 Ethan (3-0) 32 2 SC/Woonsocket (2-0) 23 3 Castlewood (4-1) 9 4 Warner (4-0) 8 NR

RV: DeSmet, T/D/A, Freeman