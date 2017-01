Weekend High School Sports Scoreboard

FRI SCHEDULE

HIGH SCHOOL

Basketball

Mike Miller Classic at SF Pentagon…

Waconia, MN

Ab Central [G] 78-62

AC – Paiton Burckhard 30p; Melia Mounga 20p, 10r; Haylee Mork 11p; Karli Gardner 10p

La Lumiere, IN 88-43

Ab Central [B]

AC – Cole Bergan 16p, Cannon Hannigan 14p

Cavalier Classic…

STM 63-23

Ab Roncalli [G]

AR – Grace Imbery 8p

STM 66-58

Ab Roncalli [B]

AR – Gus Reede 22p, Braden Sommers 12p, Conner Fiedler 10p

Webster 64-38

MV/P [G]

W – McKenzie Volesky 22p; Olivia Breske 20p; Haley Rithmiller 11p, 12r

Sisseton [B]

EP-J 56-52

S – Benji Thompson 14p

Swiftel Classic…

Sully Buttes [G]

Ethan 59-53 (OT)

Deuel 51-46

Custer [G]

Deuel 47-37

Custer [B]

Wilmot [B]

Estelline 47-41

Hart Ranch Invite…

SBA [G]

Oelrichs 64-45

SBA [B]

RC Christian 64-20

Non-Invite games…

High-Harr [G]

Ipswich 50-37

I – Kamryn Heinz 24p, 9r

Wau/Summit [B]

Ipswich 58-47

I – Dylan Northrop 23p

WS – Andy Amdahl 22p

Madison 55-32

Redfield [G]

RD – Eve Millar 15p

WR

Rumble on the Red in Fargo (day 2/2)

[72 teams]

1 – Shakopee, MN

2 – Willmar, MN

3 – Waconia, MN

6 – Ab Central

AC highlights – Braiden Nelson (1st), Bradley Nelson (2nd), Jake Flakus (6th)

Floyd Farrand Invite at SFL (day 2/2)

[18 teams]

1 – Sturgis

2 – Watertown

3 – Vermillion

10 – Milbank

Webster Invite [9 teams]

1 – Mo-Po

2 – Webster

3 – Clark/WL

6 – Miller/H-H

7 – Deuel

T-8 – Sully Buttes & Ab Central JV

McCook Central Tourney [19 teams]

1 – Canton

2 – Philip

3 – Beresford/Al-Hud

8 – Potter Co

Hockey

Aberdeen Lady Cougars Classic…

Omaha, NE

Aberdeen 3-2

Ab – Kaitlyn Holland 2G, Kensington Eckhoff 1G

Watford City, ND

Aberdeen 7-0

Ab – Kaitlyn Holland 3G; 1G each for Rhiannon Abel, Madyson Ogdahl, Taylor Maurer, and Mikayla Santjer. Abel added four assists

SAT SCHEDULE

HIGH SCHOOL

Basketball

Swiftel Classic…

Deuel [B]

Oldham-R/R 47-45

D – Brandon Longstreet 22p

Hamlin 54-45

Elkton-LB [B]

H – John Roe 15p

Samaritan’s Feet Classic by Sanford Health (Pentagon)…

Warner 63-55

Canistota [B]

W – Tyler Rozell 30p

Leo/Fred [B]

Waverly-SS 50-47

WSS – Tony Gross 18p

LF – Alex Sumption 16p

Non-Invite games…

SC/Woon 63-52

Hitchcock [G]

SC/Woon 65-37

Hitchcock [B]

Hockey

Aberdeen Cougars

Mitchell 6-5 (OT)

Ab – 1 goal apiece for Rylan Abel, Derek Hunstad, Desmond Dean, Isaac Casanova, and Jared Everson.

Aberdeen Lady Cougar Classic…

Richland, MT

Aberdeen 9-1

Ab – two goals each for Hailey Holland, Kaitlyn Holland, Kensington Eckhoff, and Mikayla Santjer, plus one goal from Hayden Stoltenberg. The Lady Cougars only out-shot Richland by two – 22-20 – but got a great showing in net by Hailey Huff.