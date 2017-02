High School Sports Scoreboard for Tuesday, 2/8/17

Basketball

Pierre 70-64

Ab Central [B]

Aberdeen led by 2p after the 1Q, but coughed up 30p in the 2Q to fall behind by 15p at intermission. The squad was down 16p to start the 4Q and couldn’t quite climb out of the hole despite a 22p final frame.

AC – Cole Bergan 25p, 11r; Cannon Hannigan 14p

P – Brad Dean 25p; Peyton Zabel 22p, 12r

Warner 81-38

Redfield [B]

W – Tyler Rozell 19p, Alex Bohle & Ryder Fuhrmann 14p each

RD – Alan Masat 10p

NW [B]

Webster 67-44

W – Riley Reetz 17p

NW – Caleb Schentzel 13p, 10r

Herr/SA [B]

Sully Buttes 75-45

SB – Lincoln Jordre 26p

HS – Logan Schaefbauer 14p

TZ [B]

Clark 68-48

TZ – Jameson Pratt 16p

C – Bradyn Rusher 17p

Deubrook [B]

Hamlin 72-38

Potter Co 71-66 (2OT)

Mobridge [B]

PC – Ben Krueger 26p, Tanner Storer 18p

MP – Dante Fischer 22p, 11r; Jaidon Sjomeling & Caleb Dockter 18p each

Hitch-Tulare [B]

Highmore 54-35

Wilmot [B]

Summit 39-25

WS – Andy Amdahl 11p

Wil – Rishawn Rios 13p

SV 76-31

Deuel [B]

Arlington [B]

Henry 49-39

FH – Nathan Hulscher 13p; Scott Olson 11p, 12r

Lake Preston 57-51

Waverly [B]

WSS – Dillon Kranz 22p

Ab Central 61-53

Pierre [G]

AC – Haylee Mork 18p; Melia Mounga 17p, 10r; Paiton Burckhard 16p, 13r

P – Hallie Jerome 20p

Groton [G]

Ab Roncalli 49-41

AR – Jami Ewart 13p, Madelyn Martin & Mariah Winegar 12p each

G – Audrey Wanner 15p, Harleigh Stange 12p

Mo-Po 43-36

Ipswich [G]

MP – Lauren Henderson 20p

I – Kamryn Heinz 14p

Eur/Bow [G]

Potter Co 48-21

PC – Kori Hansen 13p

Waverly-SS 52-33

Langford [G]

WSS – Kylie Carpenter 25p

L – Ady Dwight 12p

Warner 52-33

Redfield [G]

W – Makayla Hauge 17p

RD – Georgia Kuehn 16p

Brit-Hecla 50-45

Sisseton [G]

B – Laken Olson 16p, Brianna Beck 14p

S – Alyssa Magnuson 17p

NW [G]

Webster 61-41

W – Haley Rithmiller 17p, 11r

NW – Josie Clemens 12p

Herr/SA [G]

Sully Buttes 83-50

SB – Rachel Guthmiller 23p

HS – Courtney Anderson 15p

TZ [G]

Clark 62-43

C – Janae Kolden 24p

TZ – Aubree Bearsheart 16p

Deubrook [G]

Hamlin 57-48

Miller 41-24

Stanley Co [G]

Sioux Valley 62-33

Deuel [G]

D – Jaydyn TeGantvoort 11p